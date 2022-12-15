Томори: «Ким, Шкриньяр, Бонуччи и Бремер - лучшие защитники Серии А»

Английский защитник «Милана» Фикайо Томори дал большое интервью, в котором, среди прочего, высказался и на тему лучших защитников итальянского чемпионата Серии А. Томори назвал одного представителя «Наполи», одного футболиста «Интера» и двух защитников туринского «Ювентуса».

- Я скажу так - Ким из «Наполи» (Монстр - прим.редакции), Шкриньяр, Бонуччи, Бремер. Хотя их еще больше. Но вот эти ребята, я когда их вижу, понимаю, что мне есть куда расти. Наверное, я начал сезон не лучшим образом, но в футболе такое бывает. Буду стараться, - цитирует слова Фикайо Томори pianetamilan.it.