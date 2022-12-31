Пиоли: «Я понял, чего мы добились, когда в два часа ночи увидел разгуливающих с флагом клуба фанатов»

В прошлом сезоне «Милан» после одиннадцатилетнего перерыва взял чемпионский титул в Серии А. Это случилось на третий год работы Стефано Пиоли, который возглавил клуб в октябре 2019 года. Наставник «Милана» признался, что не сразу осознал, сколь грандиозной вещи сумел добиться. По его словам, это случилось ночью после решающего матча, в котором «Милан» расправился с «Сассуоло».

- По-настоящему я ощутил аромат Скудетто в два часа ночи, когда мы вернулись в Милан, а по улицам разгуливали люди с флагами клуба, праздновавшие триумф. Вот тогда я понял, чего мы добились, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.