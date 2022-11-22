Скорбная весть из Италии - в возрасте 67 лет после продолжительной борьбы с болезнью скончался бывший министр внутренних дел страны, Роберто Марони - большой поклонник «Милана». Он был очень близок к Сильвио Берлускони, легендарному руководителю клуба, с которым они вместе даже осуществляли совместные проекты. Берлускони уже выразил свои соболезнования в связи со случившимся, также, как и Маттео Сальвини - министр инфраструктуры и транспорта Италии, которого часто называют политиком «пророссийского толка».

Чемпионат Италии возобновится 4 января следующего года, «Милан» сыграет с «Салернитаной».