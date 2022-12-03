Бывший кипер «Милана» назвал оригинальную причину, по которой он благодарен Мальдини

Австралийский вратарь с хорватскими корнями Желько Калац выступал в составе «Милана» с 2005 по 2009 год, тогда же свою карьеру в клубе заканчивал блистательный Паоло Мальдини, ныне директор клуба. Особой дружбы между Желько и Паоло в то время не наблюдалось, но, как оказалось, сейчас Желько очень благодарен Паоло, но уже «заочно» - и по очень интересной причине.

- В Загребе (в матче Лиги чемпионов месяц тому назад - прим.ред) я встретился с Паоло и обнял его. Поздравил его с титулом, а также поблагодарил за то, что переименовал тренировочный комплекс для вратарей в Миланелло в честь Вильяма Векки. Он очень сильно гонял меня на тренировках. Я благодарен ему, - цитирует Калаца pianetamilan.it.