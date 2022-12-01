Антонелли: «Всегда буду благодарен Индзаги за то, что пригласил меня в «Милан»

Бывший защитник «Милана» Лука Антонелли, не так давно завершивший свою профессиональную карьеру, охотно делится воспоминаниями из славного прошлого. Приглашение в «Милан», которое он получил в 2015 году от тогдашнего тренера клуба Филиппо Индзаги, Антонелли называет своим счастливым случаем, за который он очень благодарен «Пиппо».

- Я всегда благодарю Индзаги за то, что позвал меня в команду. Потом я стал капитаном команды, это было незабываемое чувство, - цитирует экс-футболиста pianetamilan.it.

Свой первый матч после возобновления чемпионата Италии «Милан» сыграет четвертого января против «Салернитаны».