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Чемпионат Италии. Серия А

Антонелли: «Всегда буду благодарен Индзаги за то, что пригласил меня в «Милан»

01 Декабря 2022 • 21:39 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Бывший защитник «Милана» Лука Антонелли, не так давно завершивший свою профессиональную карьеру, охотно делится воспоминаниями из славного прошлого. Приглашение в «Милан», которое он получил в 2015 году от тогдашнего тренера клуба Филиппо Индзаги, Антонелли называет своим счастливым случаем, за который он очень благодарен «Пиппо».

- Я всегда благодарю Индзаги за то, что позвал меня в команду. Потом я стал капитаном команды, это было незабываемое чувство, - цитирует экс-футболиста pianetamilan.it.

Свой первый матч после возобновления чемпионата Италии «Милан» сыграет четвертого января против «Салернитаны». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Филиппо Индзаги Лука Антонелли
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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