Костакурта сравнил Пиоли и Анчелотти

Бывший игрок итальянского «Милана» Алессандро Костакурта считает, что нынешний наставник «Милана» Стефано Пиоли ничуть не уступает легендарному Карло Анчелотти, который тренировал «россонери» с 2001 по 2009 год и дважды привел клуб к победе в самом престижном клубном турнире Европы - Лиге чемпионов.

- Это очень справедливое сравнение. Они оба из Реджо-Эмилии, когда приходили в «Милан», никто не считал их прирожденными победителями. Благодаря своему характеру смогли выстроить новый стержень команды, а у Стефано, как и у Карло, очень теплые отношения с игроками, он завоевал их абсолютную симпатию. У них действительно много общего, - цитирует Костакурту pianetamilan.it.