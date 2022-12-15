«Милан» объявил о продлении контракта с Emirates

«Милан» остается с Emirates, со своим давним спонсором, контракт продлен еще раз.

- «Милан» и Emirates объявляют о продлении соглашения, компания останется официальным партнером клуба, это сотрудничество длится уже более пятнадцати лет, - сообщает пресс-служба «Милана».

Логотипы компании останутся не только на футболках игроков взрослой команды, но также и на майках футболистов молодежных и юношеских коллективов. Сотрудничество началось в 2007 году, через год Emirates стал топ-партнером клуба, а с сезона 2010/2011 надписи появились и на футболках игроков. Как уточняет пресс-служба клуба, в них с тех пор было сыграно 590 матчей, в которых были забиты 967 мячей.