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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил о продлении контракта с Emirates

15 Декабря 2022 • 19:16 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

«Милан» остается с Emirates, со своим давним спонсором, контракт продлен еще раз.

- «Милан» и Emirates объявляют о продлении соглашения, компания останется официальным партнером клуба, это сотрудничество длится уже более пятнадцати лет, - сообщает пресс-служба «Милана».

Логотипы компании останутся не только на футболках игроков взрослой команды, но также и на майках футболистов молодежных и юношеских коллективов. Сотрудничество началось в 2007 году, через год Emirates стал топ-партнером клуба, а с сезона 2010/2011 надписи появились и на футболках игроков. Как уточняет пресс-служба клуба, в них с тех пор было сыграно 590 матчей, в которых были забиты 967 мячей. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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