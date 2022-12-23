Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа подписал контракт с «Салернитаной» до лета 2023 года с возможностью последующего продления. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Ранее Очоа выступал за мексиканский клуб «Америка». В нынешнем сезоне опытный голкипер провёл 20 матчей, в которых пропустил 21 мяч и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На чемпионате мира, который проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре, Очоа принял участие во всех трёх матчах сборной Мексики на групповом этапе турнира, пропустив в них три гола.

После 15 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Салернитана» расположилась на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.