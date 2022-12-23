Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Очоа подписал контракт с «Салернитаной» официально

23 Декабря 2022 • 14:16 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.80 X 4.40 2 1.47
04.01 14:30

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа подписал контракт с «Салернитаной» до лета 2023 года с возможностью последующего продления. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Ранее Очоа выступал за мексиканский клуб «Америка». В нынешнем сезоне опытный голкипер провёл 20 матчей, в которых пропустил 21 мяч и семь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На чемпионате мира, который проходил с 20 ноября по 18 декабря в Катаре, Очоа принял участие во всех трёх матчах сборной Мексики на групповом этапе турнира, пропустив в них три гола. 

После 15 туров текущего розыгрыша итальянской Серии А «Салернитана» расположилась на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гильермо Очоа Салернитана трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САЛЕРНИТАНА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
14:16 · Италия. Серия А
Очоа подписал контракт с «Салернитаной» официально
13:40 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет воспользоваться плохой формой Лукаку и выпросить у «Челси» ещё одну аренду 1
13:32 · Италия. Серия А
«Интер» в январе готов отдать за Бьюкенена 15-18 миллионов евро
12:39 · Италия. Серия А
Беннасер выдвинул требования «Милану»
12:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вратарь Онана, скандально покинувший ЧМ-2022, ушёл из сборной Камеруна 1
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» тоже заинтересован в трансфере Рабио
10:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника сборной Италии
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Интер» нашёл замену Шкриньяру в английском топ-клубе
09:45 · Россия. Премьер-лига
«Сассуоло» не отпустил своего игрока в «Спартак»
05:38 · Италия. Серия А
Ханданович намерен стать тренером в «Интере»
04:28 · Италия. Серия А
Терим: «Я работал в «Милане», но сейчас болею за «Наполи»
03:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзанетти: «Лаутаро сыграл на чемпионате мира не в идеальной физической форме»
01:29 · Нидерланды. Эредивизие
Схюрс: «Научился справляться с критикой, это просто слова»
01:19 · Нидерланды. Эредивизие
Схюрс: «Сожалел, что не всегда играл в «Аяксе»
01:17 · Италия. Серия А
Паганин: «Лаутаро вырос во время чемпионата мира»
Все новости
Рекомендуем