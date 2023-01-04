Пароло: «Де Кетеларе сыграл лучше, чем обычно»

В матче шестнадцатого тура итальянского чемпионата «Милан» обыграл в гостевом матче неудобного для себя соперника - «Салернитану». Бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе вышел на поле в середине второго тайма, и, как считает экс-футболист «Лацио» Марко Пароло, сыграл весьма недурно.

- «Милан» мог закончить матч намного раньше, но вратарь «Салернитаны» провел выдающуюся игру. В конце игры «Милан» все равно больше находился на половине поля соперника, так что победа получилась достаточно легкой. Де Кетеларе не везло, но в этот раз он проявил себя куда бодрее, чем в предыдущие выходы на поле, - цитирует Пароло pianetamilan.it.