Филиппо Индзаги: «Де Кетеларе хорош, но ещё молод»

Бывший наставник «Милана» Филиппо Индзаги прокомментировал не самые убедительные выступления бельгийского новобранца клуба, полузащитника Шарля де Кетеларе. Он стал самым дорогим приобретением «Милана» за все время нахождения у руля клуба наставника Стефано Пиоли, однако адаптация де Кетеларе затянулась. Филиппо Индзаги предложил запастись терпением.

- Де Кетеларе очень хорош, но он молод, надо подождать. Как подождали с Леау. Де Кетеларе может стать ключевым игроком, протагонистом, у него есть все. Просто не надо давить, - цитирует слова Филиппо Индзаги pianetamilan.it.