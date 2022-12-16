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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини прокомментировал продление контракта с Emirates

16 Декабря 2022 • 07:23 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Итальянский «Милан» продлил контракт с компанией Emirates, которая поддерживает клуб с далекого 2007 года - того самого, когда «Милан» в последний раз становился победителем самого престижного трофея в европейском футболе - Лиги чемпионов. Новое коммерческое соглашение клуба прокомментировал Паоло Мальдини - технический директор клуба.

- Для того, чтобы быть конкурентоспособными, необходимо уделять внимание и финансовым аспектам футбола. Нам нужны топ-партнеры, и Emirates - это топ-партнер, что показывают 15 лет верного сотрудничества. Я очень доволен этим новым контрактом, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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