Мальдини прокомментировал продление контракта с Emirates

Итальянский «Милан» продлил контракт с компанией Emirates, которая поддерживает клуб с далекого 2007 года - того самого, когда «Милан» в последний раз становился победителем самого престижного трофея в европейском футболе - Лиги чемпионов. Новое коммерческое соглашение клуба прокомментировал Паоло Мальдини - технический директор клуба.

- Для того, чтобы быть конкурентоспособными, необходимо уделять внимание и финансовым аспектам футбола. Нам нужны топ-партнеры, и Emirates - это топ-партнер, что показывают 15 лет верного сотрудничества. Я очень доволен этим новым контрактом, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.