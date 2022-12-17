Жуниор Мессиас: «Год получился прекрасным»

Нападающий «Милана» Жуниор Мессиас подвел итоги 2022 года для своей команды, он назвал уходящий год «прекрасным». Это связано, конечно же, с победой клуба в чемпионате Италии - впервые за последние одиннадцать лет. Но не стоит забывать и о выступлениях в Лиге чемпионов - там «Милан» успешно вышел из группы и сыграет в плей-офф.

- Это был прекрасный год для меня и для нас в целом. Мы выиграли чемпионат, при этом почт всегда показывали красивый футбол. Мы побеждали красиво. И сейчас нам надо поработать, чтобы развить эти успехи, умножить наши победы, - цитирует слова Мессиаса pianetamilan.it.