«ПСЖ» ещё не определился с будущим Рико

«ПСЖ» ещё не спешит расставаться со своим резервным голкипером Серхио Рико. По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане не горят желанием отпускать испанца из-за ситуации с Кейлором Навасом, который также может покинуть «ПСЖ» в зимнее трансферное окно.

Рико является третьим выбором Кристофа Галтье на роль голкипера после Джанлуиджи Доннаруммы и Кейлора Наваса. Чемпион Италии «Милан» недавно изъявил желание арендовать Серхио, чтобы тот хотя бы на краткосрочной основе заменил в стане «россонери» травмированного Майка Меньяна.

Напомним, 29-летний Рико является воспитанником испанской «Севильи». В прошлом сезоне Серхио выступал на правах аренды за «Мальорку».