Голкипер «Милана» Майк Меньян до сих пор не восстановился от травмы икроножной мышцы, которую он получил ещё в конце сентября в расположении сборной Франции. Из-за повреждения Меньян не ездил с национальной командой в Катар на чемпионат мира.

По данным Sky Sport Italia, Майк Меньян не будет готов выйти на поле в матче против «Салернитаны», который пройдёт 4 января. Это будет первая официальная игра «россонери» после паузы, связанной с проведением мундиаля.

Добавим, что на текущий момент «Милан» располагается на второй позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.