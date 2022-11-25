Костакурта: «Жиру - это всего лишь половина Ибрагимовича»

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта считает, что возвращение на поле Златана Ибрагимовича усилит «Милан». Сейчас Ибрагимович залечивает свою травму, но ожидается, что в январе он уже сможет вернуться на поле и помочь своей команде ликвидировать гандикап в восемь очков от лидирующего «Наполи».

По мнению Костакурты, Жиру не в состоянии заменить Златана.

- Жду его возвращения, его способности повести всех за собой. Жиру - классный игрок, но он не заводит других игроков так, как Златан. Даже при 50% готовности Ибрагимович лучше Жиру, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.