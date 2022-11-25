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Чемпионат Италии. Серия А

Костакурта: «Жиру - это всего лишь половина Ибрагимовича»

25 Ноября 2022 • 19:04 Комментировать (2)
Салернитана
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта считает, что возвращение на поле Златана Ибрагимовича усилит «Милан». Сейчас Ибрагимович залечивает свою травму, но ожидается, что в январе он уже сможет вернуться на поле и помочь своей команде ликвидировать гандикап в восемь очков от лидирующего «Наполи».

По мнению Костакурты, Жиру не в состоянии заменить Златана.

- Жду его возвращения, его способности повести всех за собой. Жиру - классный игрок, но он не заводит других игроков так, как Златан. Даже при 50% готовности Ибрагимович лучше Жиру, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Оливье Жиру
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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Комментарии (2)
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ингерман
25 Ноября 2022 в 19:50
ай ошибашься.. рядом с иброй он пусцое место.. )))
ARTUR
25 Ноября 2022 в 19:09
Жиру это вообще никто
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