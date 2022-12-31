Пиоли: «Конечно, я поменялся за три года»

Стефано Пиоли возглавил «Милан» девятого октября 2019 года, и за это время добился больших успехов с клубом - он поставил игру, которая позволила команде сперва финишировать в чемпионате второй, а затем и вовсе выиграть его. Между тем ранее в карьере Пиоли таких громких успехов не было - и он признался, что и сам сильно поменялся за последние три года:

- Конечно, я изменился. Это часть моего профессионального роста. Думаю, что изменения затронули несколько сфер, но больше сего в тактическом плане, в плане взаимоотношений с игроками, а также в плане коммуникации, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.