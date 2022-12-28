Ровно три года тому назад Ибрагимович вернулся в «Милан»

Ровно три года тому назад, 27 декабря 2019 года, было объявлено о втором пришествии Златана Ибрагимовича - он вернулся в состав «Милана». Это было через несколько дней после тяжелого поражения от «Аталанты» со счетом 0:5. И, хотя многие болельщики были против его появления в команде, Ибрагимович, вместе с Пиоли, Мальдини и Массарой, стал одним из символов возрождения клуба.

С начала 2020 года Ибрагимович сыграл в составе «Милана» 74 матча, многие не с самого начала, и при этом забил 36 голов. Невероятно высокий показатель, учитывая возраст шведского игрока. Помимо статистических цифр, Ибрагимович крайне важен для повышения морального духа остальных игроков команды, умея делать это в одному ему известной манере.