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Чемпионат Италии. Серия А

Ровно три года тому назад Ибрагимович вернулся в «Милан»

28 Декабря 2022 • 01:25 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Ровно три года тому назад, 27 декабря 2019 года, было объявлено о втором пришествии Златана Ибрагимовича - он вернулся в состав «Милана». Это было через несколько дней после тяжелого поражения от «Аталанты» со счетом 0:5. И, хотя многие болельщики были против его появления в команде, Ибрагимович, вместе с Пиоли, Мальдини и Массарой, стал одним из символов возрождения клуба.

С начала 2020 года Ибрагимович сыграл в составе «Милана» 74 матча, многие не с самого начала, и при этом забил 36 голов. Невероятно высокий показатель, учитывая возраст шведского игрока. Помимо статистических цифр, Ибрагимович крайне важен для повышения морального духа остальных игроков команды, умея делать это в одному ему известной манере. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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