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Чемпионат Италии. Серия А

El Nacional: Роналду может оказаться в «Милане» уже в январе

09 Декабря 2022 • 19:53 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.50 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Португальский нападающий Криштиану Роналду может обрести утешение в Италии - но не в объятьях «старой синьоры», трехлетний роман с которой у него уже был, а в составе итальянского «Милана». Как сообщает испанское издание El National, агент Роналду Жорже Мендеш уже работает над подобным, скажем прямо, неожиданным вариантом.

А смысл в этом есть - «Милан» выступает в Лиге чемпионов, весной ему предстоят матчи плей-офф, «Милан» снова, как в былые годы, вернулся в ряды лидеров чемпионата и выступает в качестве действующего чемпиона.

А самое главное - Стефано Пиоли знает, как работать с ветеранами, в команде есть Златан Ибрагимович, в команде есть Оливье Жиру, и все они прекрасно чувствуют себя в «Милане». 

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Милан Криштиану Роналду Трансферы футбола - зима 2023
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