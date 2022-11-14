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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет выкупить Диаса на постоянной основе за 20 миллионов евро

14 Ноября 2022 • 15:21 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

«Милан» хочет выкупить арендованного у мадридского «Реала» полузащитника Браима Диаса на постоянной основе. По информации от Marca, «россонери» оценивают футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее ходили слухи, что мадридский «Реал» твёрдо намерен вернуть Диаса в следующем сезоне и не хочет отпускать его в «Милан» на постоянной основе. Тем не менее, команда Стефано Пиоли не оставит попыток заполучить испанца.

В нынешнем сезоне на счету Браима Диаса 4 гола и одна результативная передача в чемпионате Италии. Футболист проводит за команду Стефано Пиолу уже свой третий сезон на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Браим Диас
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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