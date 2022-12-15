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Чемпионат Италии. Серия А

Спортьелло перейдёт в «Милан», но лишь летом

15 Декабря 2022 • 06:52 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.40 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Мы уже сообщали о том, что «Милан» заинтересован в услугах 31-летнего Марко Спортьелло, голкипера «Аталанты» - он станет заменой для Майка Меньяна, и позволит омолодить вратарскую линию, ибо нынешнему сменщику француза, Чиприану Тэтэрушану, уже 37 и он иногда допускает ошибки.

Однако если ранее ожидалось, что Спортьелло присоединится к «Милану» уже в самое ближайшее время, то сейчас выяснилось, что это случится, скорее всего, лишь летом. Как уточняет La Gazzetta Dello Sport, тогда это обойдется «Милану» дешевле - чемпион Италии заполучит Спортьелло в качестве свободного агента.


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Милан Марко Спортьелло трансферы футбола - лето 2023
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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