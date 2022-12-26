Ибрагимович: «Возможно, останусь в Милане после завершения карьеры»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мыслями о своём будущем.

Швед отметил 41-летие в октябре, но пока не планирует вешать бутсы на гвоздь. Совсем скоро он сможет вернуться на поле после тяжёлой травмы, из-за которой пока не играл в текущем сезоне.

«Милан – мой второй дом, я хорошо знаю этот город. Я хорошо себя чувствую, окружающие постоянно заставляют меня ощущать себя желанной фигурой. Вполне допускаю, что останусь здесь после завершения карьеры футболиста», – цитирует Calciomercato форварда «россонери».

Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до лета 2023 года.