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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Возможно, останусь в Милане после завершения карьеры»

26 Декабря 2022 • 01:18 Комментировать
Салернитана
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Милан
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04.01 14:30

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мыслями о своём будущем.

Швед отметил 41-летие в октябре, но пока не планирует вешать бутсы на гвоздь. Совсем скоро он сможет вернуться на поле после тяжёлой травмы, из-за которой пока не играл в текущем сезоне.

«Милан – мой второй дом, я хорошо знаю этот город. Я хорошо себя чувствую, окружающие постоянно заставляют меня ощущать себя желанной фигурой. Вполне допускаю, что останусь здесь после завершения карьеры футболиста», – цитирует Calciomercato форварда «россонери».

Контракт Златана Ибрагимовича с «Миланом» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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