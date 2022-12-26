Ибрагимович дал совет начинающим играть в футбол

Знаменитый Златан Ибрагимович все и всем доказал за свою очень долгую карьеру, хотя, конечно же, чемпионат мира он все же не выиграл - да и не очень часто играл там. Тем не менее, Златан считает себя вправе раздавать советы - в том числе и тем, кто только начинает свою карьеру в профессиональном футболе. Главным качеством Ибрагимович считает веру в свои силы.

- Прежде всего, надо делать то, что делает тебя счастливым. Не надо делать что-то потому что кто-то этого требует. Надо делать то, что сам хочешь делать. Верить в себя и свои силы. Это формула долгой карьеры в футболе, - цитирует слова Ибрагимовича Stasera a Milano.