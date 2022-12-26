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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович дал совет начинающим играть в футбол

26 Декабря 2022 • 13:29 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Знаменитый Златан Ибрагимович все и всем доказал за свою очень долгую карьеру, хотя, конечно же, чемпионат мира он все же не выиграл - да и не очень часто играл там. Тем не менее, Златан считает себя вправе раздавать советы - в том числе и тем, кто только начинает свою карьеру в профессиональном футболе. Главным качеством Ибрагимович считает веру в свои силы.

- Прежде всего, надо делать то, что делает тебя счастливым. Не надо делать что-то потому что кто-то этого требует. Надо делать то, что сам хочешь делать. Верить в себя и свои силы. Это формула долгой карьеры в футболе, - цитирует слова Ибрагимовича Stasera a Milano. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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