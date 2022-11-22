«Салернитана» не собирается вести переговоры с ЦСКА по Дивееву

«Салернитана» не планирует вести переговоры с ЦСКА по возможному трансферу 23-летнего защитника Игоря Дивеева. Об этом сообщил спортивный директор итальянского клуба Морган де Санктис.

«На данный момент мы не планируем ещё раз пробовать подписать Дивеева. В ближайшее трансферное окно у нас другие планы», — цитирует де Санктиса Sport24.

Ранее сообщалось, что минувшим летом ЦСКА отказался продавать Дивеева в «Салернитану» менее чем за 15 миллионов евро.

Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Дивеев провёл в составе «армейцев» 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.