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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Салернитана» не собирается вести переговоры с ЦСКА по Дивееву

22 Ноября 2022 • 13:28 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

«Салернитана» не планирует вести переговоры с ЦСКА по возможному трансферу 23-летнего защитника Игоря Дивеева. Об этом сообщил спортивный директор итальянского клуба Морган де Санктис.

«На данный момент мы не планируем ещё раз пробовать подписать Дивеева. В ближайшее трансферное окно у нас другие планы», — цитирует де Санктиса Sport24.

Ранее сообщалось, что минувшим летом ЦСКА отказался продавать Дивеева в «Салернитану» менее чем за 15 миллионов евро.

Действующий контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Дивеев провёл в составе «армейцев» 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Салернитана Игорь Дивеев
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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