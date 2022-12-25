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Чемпионат Италии. Серия А

Пануччи: «Савичевич никогда не возвращал мяч»

25 Декабря 2022 • 08:38 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи вспоминает годы выступлений в команде черногорского нападающего Деяна Савичевича. По его словам, Савичевич, хоть и был отменным игроком, имел, однако, одну нехорошую черту - не слишком охотно отдавал мяч партнерам.

- Деян часто раздражал и сердил меня. Ты ему давал мяч на 85-й минуте, а он начинал бить по воротам, из любой ситуации. Он не возвращал мяч. Один раз я специально поговорил с ним об этом, и он вроде согласился. Но в игре обо всем забыл. Но, с другой стороны, игроком он был потрясающим. Тот афинский вечер (победа над «Барселоной» со счетом 4:0 в финале ЛЧ 1993/1994 -прим.ред.) стал легендой, - цитирует слова Пануччи pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кристиан Пануччи Деян Савичевич
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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