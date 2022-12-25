Пануччи: «Савичевич никогда не возвращал мяч»

Бывший защитник «Милана» Кристиан Пануччи вспоминает годы выступлений в команде черногорского нападающего Деяна Савичевича. По его словам, Савичевич, хоть и был отменным игроком, имел, однако, одну нехорошую черту - не слишком охотно отдавал мяч партнерам.

- Деян часто раздражал и сердил меня. Ты ему давал мяч на 85-й минуте, а он начинал бить по воротам, из любой ситуации. Он не возвращал мяч. Один раз я специально поговорил с ним об этом, и он вроде согласился. Но в игре обо всем забыл. Но, с другой стороны, игроком он был потрясающим. Тот афинский вечер (победа над «Барселоной» со счетом 4:0 в финале ЛЧ 1993/1994 -прим.ред.) стал легендой, - цитирует слова Пануччи pianetamilan.it.