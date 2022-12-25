Пануччи: «Дайте время де Кетеларе»

Бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе обошелся итальянскому «Милану» в более чем 30 миллионов евро, он стал самой дорогой покупкой клуба за все время деятельности Стефано Пиоли, однако пока что де Кетеларе так и не заиграл толком.

Бывший футболист клуба Кристиан Пануччи считает необходимым предоставить ему побольше игрового времени.

- Клубу нужна молодежь, всегда нужно работать с ней. Я считаю, что де Кетеларе нужно время, он пришел из чемпионата с меньшей динамикой игры, а от него, к тому же, очень многого ждут, - цитирует слова Кристиана Пануччи pianetamilan.it.