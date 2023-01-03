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Чемпионат Италии. Серия А

Филиппо Индзаги похвалил Пиоли

03 Января 2023 • 04:19 Комментировать
Салернитана
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Милан
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04.01 14:30

Бывший наставник «Милана» Филиппо Индзаги, проработавший у его руля ровно один сезон, рад прогрессу клуба, который выиграл в прошлом сезоне чемпионат Италии. Индзаги уверен в том, что и в этом сезоне «Милан» еще поборется за титул, несмотря на существенное отставание от «Наполи»:

- У «Милана» отличный тренер в лице Пиоли, а также руководство - Массара и Мальдини. Хотя «Наполи» невероятно провел первую часть сезона, я уверен в том, что «Милан» еще сможет отыграться в чемпионате, а также добиться еще большего прогресса в Лиге чемпионов, - цитирует слова Филиппо Индзаги pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Филиппо Индзаги Стефано Пиоли
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