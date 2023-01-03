Филиппо Индзаги похвалил Пиоли

Бывший наставник «Милана» Филиппо Индзаги, проработавший у его руля ровно один сезон, рад прогрессу клуба, который выиграл в прошлом сезоне чемпионат Италии. Индзаги уверен в том, что и в этом сезоне «Милан» еще поборется за титул, несмотря на существенное отставание от «Наполи»:

- У «Милана» отличный тренер в лице Пиоли, а также руководство - Массара и Мальдини. Хотя «Наполи» невероятно провел первую часть сезона, я уверен в том, что «Милан» еще сможет отыграться в чемпионате, а также добиться еще большего прогресса в Лиге чемпионов, - цитирует слова Филиппо Индзаги pianetamilan.it.