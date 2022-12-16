Мальдини: «Милан» не может довольствоваться одним Скудетто»

Технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини дал понять, что его подопечные намерены выиграть Скудетто и в этом году, несмотря на великолепную форму «Наполи». По его словам, «Милан» - это долгосрочный проект, который должен приносить плоды долгое время. В прошлом сезоне «Милан» выиграл чемпионский титул после 11-летнего ожидания.

- Победа в чемпионате Италии увенчала трехлетний цикл, начатый в 2019 году. При этом мы не планировали стать чемпионами, для нас было важно быть конкурентоспособными через три года после начала проекта. Но сейчас, естественно, мы говорим о клубе уровня «Милана», и не можем довольствоваться одним Скудетто, раз уж нам удалось так быстро пройти этот путь, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.