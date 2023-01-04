​Томори - о победе в чемпионате: «Я стоял, как вкопанный»

Английский защитник Фикайо Томори поделился своими воспоминаниями о дне, когда «Милан» со счетом 3:0 обыграл «Сассуоло» и вернул себе чемпионский титул.

- В тот день на стадионе было больше болельщиков «Милана», чем «Сассуоло». Слышал, что люди платили до тысячи евро за билеты, лишь бы быть там, на стадионе. Думаю, что я никогда в жизни не был так счастлив, как после победы в том матче. Ко мне подошел фанат, который попросил мою футболку и сказал - «Фик, ты не представляешь, что это значит для нас. Спасибо тебе». Я был польщен и стоял как вкопанный, - цитирует Томори pianetamilan.it.