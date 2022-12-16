Мальдини: «Вторая часть сезона будет столь же плотной, как и первая»

Технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини считает, что вторая половина итальянского чемпионата будет столь же плотной в смысле графика, как и первая, когда все команды были вынуждены играть в плотнейшем графике, дабы успеть создать полуторамесячную паузу для проведения чемпионата мира.

- Команда в относительном порядке, мы находится в процессе подготовки. Наша цель - быть готовыми к четвертому января, потому что потом снова начнется плотный график, столь же плотный, как и в первой части сезона, перед чемпионатом мира, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.