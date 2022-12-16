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Чемпионат Италии. Серия А

Мальдини: «Вторая часть сезона будет столь же плотной, как и первая»

16 Декабря 2022 • 03:41 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини считает, что вторая половина итальянского чемпионата будет столь же плотной в смысле графика, как и первая, когда все команды были вынуждены играть в плотнейшем графике, дабы успеть создать полуторамесячную паузу для проведения чемпионата мира.

- Команда в относительном порядке, мы находится в процессе подготовки. Наша цель - быть готовыми к четвертому января, потому что потом снова начнется плотный график, столь же плотный, как и в первой части сезона, перед чемпионатом мира, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паоло Мальдини
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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