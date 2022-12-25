«Милан» проведёт новые переговоры с Беннасером

Руководство «Милана» и полузащитник Исмаэль Беннасер вновь обсудят новый контракт.

Действующее соглашение алжирца истекает через полтора года, что привлекает к нему интерес со стороны других клубов. Ранее в СМИ сообщалось, что «россонери» не могут договориться с Беннасером по условиям нового договора, однако инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что переговоры прогрессируют. Стороны уже провели первую встречу, а следующий этап обсуждений запланирован на ближайшее время.

Исмаэль Беннасер отыграл 21 матч за «Милан» в нынешнем сезоне, по разу отметившись голом и результативной передачей.