Дида назвал лучшего нападающего, против которого играл

Бывший голкипер «Милана» Дида поделился своим воспоминанием о славных днях, проведенных в итальянском клубе, с которым он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Он поведал, кого из нападающих, против которых ему приходилось играть, он считает лучшим.

Оказалось, что это Кристиано Вьери, а также шведский игрок Златан Ибрагимович - он противостоял Диде сперва в качестве игрока амстердамского «Аякса», а затем и «Ювентуса».

- Я не могу назвать лишь одну фамилию. Многие нападающие... Кристиан Вьери, Златан Ибрагимович. Это игроки, которые решали исход матчей, - цитирует слова Диды pianetamilan.it.