Бывший голкипер «Милана» Дида поделился своим воспоминанием о славных днях, проведенных в итальянском гранде, с которым он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Дида рассказал, какой «сейв» в своей карьере считает лучшим - и, как оказалось, это один из «сейвов» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2002/2003, когда «Милан» с трудом, но прошел «Аякс» со Златаном Ибрагимовичем в составе.

- Этот прыжок в матче с «Аяксом» - мой лучший «сейв». Но я его вспоминаю и потому, что получил травму - я так старался достать мяч, что надорвал себе мышцу спины, - цитирует слова Диды pianetamilan.it.