Пануччи: «Я не нравился Сакки, но сейчас у нас отличные отношения»

Кристиан Пануччи выступал за «Милан» с 1993 по 1996 год, а в январе 1997 года он покинул клуб - вернувшийся к рулю команды Арриго Сакки решил избавиться от него. Как вспоминает Пануччи, для него приход Сакки означал потерю игровых перспектив, что и подтвердилось, но, в то же время, сейчас у них сложились отличные отношения.

- Я пострадал после возвращения Сакки, но он был привязан к своим идеям и игрокам. А я появился в команде при Капелло. Понятно, что он не видел во мне смысла в свете его игровой модели. Но сейчас у нас отличные отношения, - цитирует слова Кристиана Пануччи pianetamilan.it.