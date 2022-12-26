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Чемпионат Италии. Серия А

Пануччи: «Я не нравился Сакки, но сейчас у нас отличные отношения»

26 Декабря 2022 • 09:55 Комментировать
Салернитана
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Милан
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04.01 14:30

Кристиан Пануччи выступал за «Милан» с 1993 по 1996 год, а в январе 1997 года он покинул клуб - вернувшийся к рулю команды Арриго Сакки решил избавиться от него. Как вспоминает Пануччи, для него приход Сакки означал потерю игровых перспектив, что и подтвердилось, но, в то же время, сейчас у них сложились отличные отношения.

- Я пострадал после возвращения Сакки, но он был привязан к своим идеям и игрокам. А я появился в команде при Капелло. Понятно, что он не видел во мне смысла в свете его игровой модели. Но сейчас у нас отличные отношения, - цитирует слова Кристиана Пануччи pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки Кристиан Пануччи
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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