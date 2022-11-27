Мальдини: «Кака мы захотели после первого же увиденного матча»

Паоло Мальдини, технический и спортивный директор «Милана» в одном лице, вспоминает, как команда в 2003 году пригласила Рикардо Кака. По словам Мальдини, тогда еще бывшего игроком «Милана», Кака произвел сильнейшее впечатление уже после первого же матча, который провел на глазах руководства итальянского гранда.

- Это был товарищеский матч в Мадриде, остальной мир против мадридского «Реала». Его брали на чемпионат мира, но там он практически не сыграл и его никто не заметил. А тут он впечатлил всех. Как ускорялся, как бил. Уже после первого же матча мы захотели заполучить его, - цитирует слова Мальдини pianetamilan.it.