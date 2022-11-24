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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший футболист итальянской сборной: «Де Кетеларе нужно время»

24 Ноября 2022 • 16:40 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Мы уже сообщали о том, что бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе столкнулся со сложностями в «Милане», однако итальянская футбольная общественность советует руководству «Милана» не спешить с выводами и дать ему время. Такого мнения придерживается, в частности, Джанкарло Марокки - бывший футболист «Ювентуса» и итальянской сборной с 1988 по 1991 год.

- У «Милана» сложная игра, которая предусматривает поиск свободных зон. Де Кетеларе привык к совсем другой позиции, под нападающими. А в «Милане» ему надо играть иначе. Нужно время, - цитирует слова Марокки pianetamilan.it.   

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Шарль де Кетеларе Джанкарло Марокки
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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