Бывший футболист итальянской сборной: «Де Кетеларе нужно время»

Мы уже сообщали о том, что бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе столкнулся со сложностями в «Милане», однако итальянская футбольная общественность советует руководству «Милана» не спешить с выводами и дать ему время. Такого мнения придерживается, в частности, Джанкарло Марокки - бывший футболист «Ювентуса» и итальянской сборной с 1988 по 1991 год.

- У «Милана» сложная игра, которая предусматривает поиск свободных зон. Де Кетеларе привык к совсем другой позиции, под нападающими. А в «Милане» ему надо играть иначе. Нужно время, - цитирует слова Марокки pianetamilan.it.