Ван Бастен: «Ибрагимович помогает «Милану» расти ментально»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович достаточно часто пропускает матчи «Милана» в силу травм, однако при этом никто не сомневается в его полезности для команды. Почему, пояснил бывший нападающий клуба Марко ван Бастен, который хорошо помнит Златана еще по выступлениям того за «Аякс».

- Заслуга Ибрагимовича в том, что он помогает команде расти в ментальном плане, да и не только. А для команды, стремящейся снова стать победителем в сущности своей, это очень важно, - цитирует слова ван Бастена pianetamilan.it.

Чемпионат Италии возобновится для «Милана» четвертого января, чемпион страны сразится в этот день с «Салернитаной».