Пануччи: «Всегда буду благодарен «Милану»

Бывший правый защитник «Милана» Кристиан Пануччи, выступавший в составе команды с 1993 по 1996 год, считает этот клуб лучшим в карьере, несмотря на то, что Пануччи успел поиграть и за мадридский «Реал», став, как ни странно, первым игроком из Италии, сыгравшим в испанском чемпионате, а также и в «Интере».

- Я всегда был благодарен «Милану», даже если кто-то понял меня иначе, когда я перешел в «Интер». Это был профессиональный выбор, к тому же, я хотел вернуться в Милан. Это никак не влияет на мою любовь к «Милану», я всегда буду благодарен клубу за все то, что он мне дал, - цитирует слова Пануччи pianetamilan.it.