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Чемпионат Италии. Серия А

Дида: «Меньян сказал мне, что пришёл в «Милан» из-за меня»

06 Января 2023 • 00:44 Комментировать
Салернитана
1:2
Милан
окончен

Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида, сотрудничавший с клубом в период, когда им руководил Карло Анчелотти, ныне работает наставником голкиперов «Милана». Он высоко ценит способности своего основного подопечного - французского вратаря Майка Меньяна.

- Когда он перебрался в «Милан», то при встрече обнял меня и сказал: «Нельсон, я тут из-за тебя, а также потому, что хочу выигрывать с «Миланом». Это важный клуб для всего мира и мне хочется побеждать именно тут». Майк - сильная, невероятно сильная личность, - цитирует слова Диды pianetamilan.it.

Напомним, что Меньян перебрался в стан чемпионов Италии в 2021 году.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дида Майк Меньян
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