Дида: «Меньян сказал мне, что пришёл в «Милан» из-за меня»

Бывший голкипер «Милана» Нельсон Дида, сотрудничавший с клубом в период, когда им руководил Карло Анчелотти, ныне работает наставником голкиперов «Милана». Он высоко ценит способности своего основного подопечного - французского вратаря Майка Меньяна.

- Когда он перебрался в «Милан», то при встрече обнял меня и сказал: «Нельсон, я тут из-за тебя, а также потому, что хочу выигрывать с «Миланом». Это важный клуб для всего мира и мне хочется побеждать именно тут». Майк - сильная, невероятно сильная личность, - цитирует слова Диды pianetamilan.it.

Напомним, что Меньян перебрался в стан чемпионов Италии в 2021 году.