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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Эта победа – лишь маленький шаг на пути к большим целям»

04 Января 2023 • 17:51 Комментировать
Салернитана
1:2
Милан
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после гостевой победы над «Салернитаной» в чемпионате Италии.

«Мы провели хороший матч, но есть много моментов, в которых мы ещё можем стать лучше. Мы хорошо начали, но не смогли закрыть вопрос о победителе досрочно.

Было важно победить. Мы знали, что хорошо поработали, хотя некоторые товарищеские матчи складывались не так, как мы хотели. Но для нас эта победа является лишь маленьким шагом на пути к большим целям», - сказал Пиоли Sky Sport.

Следующий матч чемпионата Италии «Милан» проведёт уже 8 января – против «Ромы» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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