Дида: «Меньян очень сильно вырос»

Бывший голкипер «Милана» Дида поделился своим воспоминанием о славных днях, проведенных в итальянском клубе, с которым он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Сейчас ворота итальянского клуба защищает Майк Меньян - по крайней мере, он котируется как первый голкипер, потому что фактически Меньян непосредственно в данный момент лечится от травмы.

- Майк - мой друг также, он пришел в «Милан» за победами, и у него сразу все начало получаться. Он очень вырос. Раньше у него были некоторые проблемы с подготовкой, но он справился с ними. «Милан» дает игрокам возможность расти, - цитирует слова Диды pianetamilan.it.