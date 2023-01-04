​Пиоли: «Вижу, что Леау счастлив и готов остаться»

В среду «Милан» обыграл «Салернитану» в первом матче чемпионата Италии в 2023 году – 2:1 на выезде. Автором первого гола «россонери» в наступившем году стал нападающий Рафаэл Леау, которого слухи связывают с топ-клубами Европы. Комментарий по поводу португальца дал рулевой «россонери» Стефано Пиоли.

«Я поговорил с Леау и сказал, что процесс его роста в наших рядах ещё не закончен. Я вижу, что он счастлив и готов остаться здесь. Сегодня он доказал, что может быть чемпионом. Он работал с правильным настроем и стабильностью», - высказался Пиоли для Sky Sport.

Теперь «Милан» будет готовиться к матчу с «Ромой».