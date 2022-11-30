​Амброзини: «Леау ещё растёт»

Бывший игрок итальянского «Милана» Массимо Амброзини поделился своим мнением о португальском форварде команды Рафаэле Леау, про которого все чаще говорят, что он мог бы покинуть команду. Амброзини считает Леау очень одаренным футболистом, но напомнил тому, что ему еще необходимо расти и потому лучше остаться в своем нынешнем клубе.

- Он пока что еще находится в процессе роста. Мать-природа наделила его отменным мотором, данными. Но потому ему не надо равняться на других. Все зависит от него самого, - цитирует слова Амброзини pianetamilan.it.

Чемпионат Италии возобновится четвертого января, «Милан» сыграет на выезде с «Салернитаной».