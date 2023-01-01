Пиоли: «Будем верить в Скудетто»

После пятнадцати туров итальянского чемпионата «Милан» уступает «Наполи» уже восемь очков, хотя и располагается на втором месте в турнирной таблице. Наставник «Милана» Стефано Пиоли считает, что его подопечные должны верить в возможность выиграть Скудетто - это, по его мнению является главным фактором в подобной ситуации.

- Надеемся. В такой ситуации очень важно думать положительно и верить в успех. Но если «Наполи» продолжит держать такой темп и завоюет 100 очков, то ничего не поможет - они выиграют и сделают это заслуженно. Но пока что вся борьба еще впереди, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.