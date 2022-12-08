Сакки нравится Зиеш: «Он поразил меня»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки считает перспективным возможный переход Хакима Зиеша в стан чемпиона Италии. Слухи о подобном ходе со стороны итальянского гранда появились на днях, Зиеш отлично показал себя в ходе чемпионата мира, где пробился со сборной Марокко уже в четвертьфинал турнира.

- Мне он нравится, я слежу за ним на чемпионате мира. У него отличная техника и скорость. Я видел его и в «Аяксе», уже тогда считал, что из него может получиться игрок чемпионского калибра. Но его развитие чуть затормозилось, к примеру, в «Челси» он совсем не игрок основы, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.