Ибрагимович: «Милан - мой второй дом»

Златан Ибрагимович выступает в «Милане», и это - единственный клуб в его карьере, в который он вернулся, несмотря на то, что он успел поиграть в самых разных командах. По словам Ибрагимовича, важным фактором является его любовь к городу - он настолько привык к нему, что не представляет себя вне Милана

- Я провел тут много лет, изучил город, это мой второй родной город. Мне нравятся люди. Я живу, если вы понимаете то, что вкладывается в смысл этого слова, живу Миланом. И не секрет, что подумываю остаться тут до конца своей карьеры, - заявил Златан Ибрагимович в ходе итальянского ток-шоу Stasera a Milano.