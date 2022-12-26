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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Милан - мой второй дом»

26 Декабря 2022 • 17:58 Комментировать
Салернитана
...
Милан
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04.01 14:30

Златан Ибрагимович выступает в «Милане», и это - единственный клуб в его карьере, в который он вернулся, несмотря на то, что он успел поиграть в самых разных командах. По словам Ибрагимовича, важным фактором является его любовь к городу - он настолько привык к нему, что не представляет себя вне Милана

- Я провел тут много лет, изучил город, это мой второй родной город. Мне нравятся люди. Я живу, если вы понимаете то, что вкладывается в смысл этого слова, живу Миланом. И не секрет, что подумываю остаться тут до конца своей карьеры, - заявил Златан Ибрагимович в ходе итальянского ток-шоу Stasera a Milano. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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САЛЕРНИТАНА МИЛАН
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