Костакурта считает, что успехи «Милана» будут долгосрочными

Бывший футболист «Милана» Алессандро Костакурта считает успехи «Милана» в последнее время не случайными, а результатом долгосрочной программы, которая будет давать свои плоды и впредь, в будущем. Он уверен в том, что «Милан» станет стабильным участником Лиги чемпионов. Напомним, что в прошлом сезоне «россонери» взяли чемпионский титул, а сейчас пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

- Не сомневаюсь в том, что этот «Милан» станет стабильным участником Лиги чемпионов. На следующие четыре-пять лет. Я не сомневаюсь в том, что речь идет о начавшемся цикле, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.