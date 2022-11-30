​В Италии уверены, что Леау покинет «Милан»

Похоже, что португалец Рафаэл Леау покинет «Милан», и он хочет сделать это в качестве свободного агента, по пути, протоптанному в прошлом сезоне Франком Кесси. Итальянским журналистам очень не понравилась фраза «Когда вернусь, поговорю с Мальдини» - они тут же вспомнили о том, что год назад схожую риторику во время Кубка Африки демонстрировал Кесси, который ушел в итоге в «Барселону», но там, похоже, оказался не нужен.

La Gazzetta dello Sport считает, что параллели между этими ситуациями очевидны, и потому чемпиону Италии пора готовиться к расставанию с одним из лучших игроков состава.