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Чемпионат Италии. Серия А

Амброзини назвал главный козырь Пиоли

30 Ноября 2022 • 23:43 Комментировать
Салернитана
...
Милан
1 6.30 X 4.40 2 1.50
04.01 14:30

Успехи «Милана» в последние годы тесно связаны с деятельностью Стефано Пиоли, и бывший игрок клуба Массимо Амброзини не сомневается в этом. Он назвал то, что является, по его мнению, главным козырем Пиоли.

- Способность, уверенность, с которой он внушает игрокам то, насколько они сильны в командной игре. Он никогда не выбирает себе любимчиков, это тоже сильно. Он не расстраивается и не плачется, если что-то идет не так, как это бывало по ходу прошлого, чемпионского сезона, - цитирует слова Массимо Амброзини pianetamilan.it.

Напомним, что Стефано Пиоли возглавил «Милан» осенью 2019 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Массимо Амброзини Стефано Пиоли
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