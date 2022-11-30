Амброзини назвал главный козырь Пиоли

Успехи «Милана» в последние годы тесно связаны с деятельностью Стефано Пиоли, и бывший игрок клуба Массимо Амброзини не сомневается в этом. Он назвал то, что является, по его мнению, главным козырем Пиоли.

- Способность, уверенность, с которой он внушает игрокам то, насколько они сильны в командной игре. Он никогда не выбирает себе любимчиков, это тоже сильно. Он не расстраивается и не плачется, если что-то идет не так, как это бывало по ходу прошлого, чемпионского сезона, - цитирует слова Массимо Амброзини pianetamilan.it.

Напомним, что Стефано Пиоли возглавил «Милан» осенью 2019 года.