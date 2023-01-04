Милик: «Сыграли не очень, но победили»

В матче шестнадцатого тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» взял три очка в игре с «Кремонезе» - решающий гол гранд забил в добавленное арбитром время. Это польский форвард Аркадиуш Милик столь мощно пробил по воротам, что мяч, пуст и от рук голкипера, влетел в сетку. Автор единственного мяча в игре прокомментировал свой успех.

- Мы очень счастливы, было важно начать год с успеха. Мы не сыграли очень уж хорошо, но сейчас важнее победа, три очка. Мне нравится исполнять штрафные удары, как и Влаховичу, который также сильно бьет по воротам. Нам пока что не хватает некоторых травмированных, когда они вернутся, дела пойдут еще лучше, - цитирует Милика Juvenews.eu.