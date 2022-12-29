Иельпо: «Милану» определённо нужен другой голкипер»

Бывший вратарь «Милана» Марио Иельпо считает, что клубу нужно позаботиться о приобретении нового вратаря, вследствие чего возможный переход Марко Спортьелло представляется ему шагом разумным и оправданным. По его словам, румынский вратарь Чиприан Тэтэрушану уже не в том возрасте, чтобы расценивать его как надежный вариант на годы вперед.

- Меньян пропускает матчи, и это уже не в первый раз. Тэтэрушану уже не молод, и намерение купить нового вратаря мне кажется резонным. Не хочу сказать, что Тэтэрушану не справляется, хотя играет он не очень элегантно, - цитирует слова Иельпо pianetamilan.it.